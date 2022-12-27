Врачи из ДНР и Ростовской области пройдут курсы по реабилитации детей с двигательными нарушениями

Обучение будет длиться четыре месяца. Фото: t.me/malvovabelova

60 специалистов из Ростовской области и Донецкой Народной Республики начали обучение на четырехмесячных курсах по реабилитации детей с двигательными нарушениями. Акцент во время обучения сделают на практической отработке навыков по современным стандартам. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Руководители, врачи, реабилитологи и эрготерапевты увидят опыт работы лучших профильных учреждений, познакомятся с ведущими экспертами сферы, а также применят полученные знания на тренингах по разбору сложных случаев. Все это позволит им выстроить в своих организациях модель помощи детям с инвалидностью, — рассказала Львова-Белова.

После обучения участникам бесплатно передадут оборудования и материалы для реабилитационной практики.

— Это поможет сделать лечение и сопровождение детей более эффективным, — добавила уполномоченный по правам ребенка.

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