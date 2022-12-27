В ДНР разработают план регулирования ценовой политики

В Республике будут регулировать цены ны социально значимые товары Фото: Елена Лебедева

В Донецкой Народной Республике провели мониторинг цен в крупных торговых сетях. Выяснилось, что стоимость ряда товаров в ДНР выше, чем в Ростовской области. Председатель Правительства Республики поручил составить план регулирования ценовой политики. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

— Анализ показал, что у нас цены несколько выше средней цены в Ростовской области на рис, капусту, огурцы, помидоры, гречку, творог, масло подсолнечное, сахар, молочные смеси для детского питания, — отметил Председатель Правительства.

Виталий Хоценко добавил, что цены на некоторые продукты в Республике находятся на одном уровне или даже ниже ростовских.

— Поручил своему заместителю Рустаму Рамилевичу Мингазову составить план регулирования ценовой политики. Особенно это касается стоимости продуктов, которые относятся к категории социально значимых, — добавил Хоценко.

Напомним, что ранее власти ДНР уже начали прорабатывать возможности урегулирования роста цен.

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