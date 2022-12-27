В ДНР начнут выплачивать пособие на детей до 17 лет с 1 января

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал указ, согласно которому в Республике с 1 января начнется выплата ежемесячного пособия. Ее могут получить беременные женщины и лица, воспитывающие детей до 17 лет, которые нуждаются в социальной поддержке. Соответствующий указ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Ежемесячное пособие предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающий на территории Российской Федерации, место жительства или фактического проживания которых является Донецкая Народная Республика, в случае если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, — сказано в документе.

Указом врио Главы ДНР также определен размер ежемесячной выплаты. Сумма будет зависеть от размера среднедушевого дохода семьи.

Напомним, что ранее в Республике установили размер прожиточного минимума. Для ДНР и ЛНР он составит 12 222 рубля для трудоспособного населения.

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