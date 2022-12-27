В Луганской больнице №2 завершили капитальный ремонт

Ремонт завершили силами работников больницы. Фото: Луганьмедиа

Капитальный ремонт завершился в Луганской многопрофильной больнице №2. Строительные материалы были закуплены на бюджетные средства, а ремонтом занимались сотрудники медицинского учреждения. Об этом сообщил главный врач больницы Дмитрий Быков.

— «Была сделана замена алюминиевой электропроводки на медную, выполнена отделка стен, после демонтажа деревянного пола сделана бетонная стяжка. Отштукатурены и покрашены стены, — рассказал главврач.

Дмитрий Быков добавил, что больница нуждалась в ремонте. В отделении анестезиологии ремонта не было 28 лет.

— Ремонт был необходим однозначно. В этом году нашему учреждению исполнилось 90 лет, а самому зданию - 100 лет. Отделение анестезиологии с койками интенсивной терапии было открыто в 1994 году, и с тех пор не было ни одного ремонта, — подчеркнул он.

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