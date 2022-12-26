В ДНР доставили мобильные медкомплексы для оказания врачебной помощи жителям отдаленных городов и сел

Передвижные поликлиники оснащены необходимым оборудованием. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецкую Народную Республику доставили очередные мобильные медицинские комплексы для оказания помощи жителям отдаленных городов и сел. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Уже в ближайшее время передвижные фельдшерско-акушерские, предназначенные для оказания врачебной помощи жителям отдаленных населенных пунктов, будут переданы нашим городам и районам, - проинформировал чиновник.

По словам премьера, всего в рамках поручения Правительства России в этом году Донецкая Народная Республика получила для нужд сферы здравоохранения 23 передвижные поликлиники, оснащенные современным оборудованием.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР появится территориальный орган Росздравнадзора. Одним из приоритетных направлений его работы станет обеспечение местных больниц и аптек необходимыми медицинскими изделиями и лекарствами.

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