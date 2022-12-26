Ленинградская область отправила новогодние подарки детям подшефного города Енакиево в ДНР

Праздничные наборы будут доставлены на новогодние утренники, которые пройдут в образовательных учреждениях. Фото: Фото: ТГ/ Храменков

В Енакиево доставили новогодние подарки от Ленинградской области России. Вскоре их раздадут детям. Об этом сообщил глава администрации города Роман Храменков.

Он отметил, что подарки прибыли по линии шефской помощи, в рамках действующего соглашения между правительством Ленобласти и властями Енакиево.

- В преддверии Нового года детвора с удовольствием получит подарки, подготовленные нашими друзьями. Праздничные наборы будут доставлены на новогодние утренники, которые пройдут в образовательных учреждениях, - проинформировал градоначальник.

От лица жителей города мэр Енакиево поблагодарил губернатора и правительство Ленинградской области за ту поддержку, которую они оказывают детям и конкретно данному городу.

Тем временем в Мариуполе зажгли центральную елку города. Главный символ Нового года - подарок правительства Санкт-Петербурга.

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