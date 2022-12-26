Луганская станция переливания крови продолжит работать в новогодние дни

Сегодня кровь и ее компоненты очень нужны военным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Луганская республиканская станция переливания крови продолжит работу в праздничные новогодние дни. Об этом сообщили в медиахолдинге «Луганьмедиа» со ссылкой на руководителя учреждения Сергея Пицула.

- Станция переливания крови будет работать и в праздничные дни - с 3 по 6 января, - заявил главный врач.

По словам медика, наряду с возросшими потребностями в запасах крови и ее компонентов увеличилось также число людей, готовых ее сдать. Так, к примеру, сегодня в акции по сдаче крови для раненых защитников ЛНР приняли участие студенты Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки.

Как рассказала одна из учащихся Алена Микрюкова, она состоит в рядах медиков-волонтеров.

- Мы должны помогать людям. Кровь и компоненты крови очень нужны военным, поэтому я здесь, - призналась девушка.

Напомним, республиканская станция переливания крови находится по адресу: Луганск, улица Оборонная, 1а.

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