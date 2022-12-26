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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:56

Леонид Пасечник исполнит новогодние мечты трех юных жителей ЛНР

Руководитель Республики принял участие в акции «Елка желаний»
Ирина ДМИТРИЕВА
Новый год - время исполнения заветных желаний

Новый год - время исполнения заветных желаний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в новогодней акции «Елка желаний», в рамках которой намерен исполнить мечты троих юных жителей ЛНР. Об этом сообщили в Луганском информцентре.

Там рассказали, что руководитель Республики узнал про пожелания ребят, сняв бумажные шары с елки, установленной в офисе Луганского регионального отделения всероссийской партии «Единая Россия». На шарах значились послания детей. Подростки Богдан и Максим мечтают о велосипеде и телефоне, а трехлетняя Дарья хочет на Новый год себе новое платье.

Врио Главы ЛНР обязался выполнить детские пожелания.

- В Луганской Народной Республике достаточно сложная ситуация, но, несмотря на все это, мы должны организовать праздник для наших детей. Они не должны себя чувствовать ущемленными из-за той ситуации, в которой мы находимся. Они должны чувствовать, что они дети, у них должно быть радостное, веселое детство. Нам, взрослым, на самом деле приятно, когда наши дети улыбаются, когда они счастливы, - отметил он.

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