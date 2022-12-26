В ДНР фиксируют снижение уровня заболеваемости коронавирусом

За неделю в Республике выявили 164 новых случая заражения жителей ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике выявили 164 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- В период с 20 декабря по 26 декабря выявлено 164 случая заболевания COVID-19, - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, в стационарах лечатся 264 коронавирусных больных, а 142 пациента наблюдаются амбулаторно. В это же время были сняты с учета после полного выздоровления 101 житель, скончались от ковида трое человек.

Для сдерживания дальнейшего распространения вируса медики просят граждан соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации. Кроме того, советуют вовремя пройти вакцинацию.

Отметим, что неделей ранее в Республике выявили 299 новых случаев заболевания коронавирусом.

Тем временем в Луганске школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ. В столице ЛНР было зафиксировано превышение допустимого эпидпорога.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР появится территориальный орган Росздравнадзора

Одним из приоритетных направлений его работы станет обеспечение местных больниц и аптек необходимыми лекарствами (подробнее)