В ходе боестолкновений в Донбассе ВСУ лишились части личного состава и техники

Бои за Донбасс продолжаются. Фото: УНМ ЛНР

В армейских корпусах республик Донбасса назвали суточные потери противника. Так, совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ были уничтожены два танка («Т-72М1» и «Т-64БВ») и восемь единиц автомобильной и бронированной техники. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Потери в живой силе противника составили более 20 человек, - заявили там.

Тем временем в ЛНР проинформировали о ликвидации 50 украинских военных.

- Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, один бронетранспортер, четыре артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 18 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Напомним, ранее сообщалось, что силы русской коалиции за сутки уничтожили пункт управления беспилотниками, САУ и две буксируемые гаубицы противника. Потери ВСУ составили в живой силе более 30 человек.

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