В ДНР обсудили планы по восстановлению Макеевки на 2023 год

В первую очередь ремонтные работы будут проведены в школах, детских садах и учреждениях культуры. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР планируют продолжить масштабное восстановление Макеевки в следующем году. Помощь в этом окажет регион-шеф - Югра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Виталий Хоценко.

- В этом году Ханты-Мансийский автономный округ оказал в рамках соглашения о сотрудничестве жителям ДНР большую поддержку. Строители уже завершили работы на 77 объектах, - проинформировал он.

Премьер Республики поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову, с которой провел встречу, где обсуждались дальнейшие планы по восстановлению Макеевки.

- Наталья Владимировна подчеркнула, что на следующий год регион планирует продолжить масштабное восстановление. Первоочередно - школы, детские садики, учреждения культуры, - сообщил чиновник.

По словам премьера, регион-куратор продолжит также работу в части организации отдыха для детей. Что тоже немаловажно - ведь именно так ребята из Донецкой Народной Республики смогут открыть для себя новые горизонты.

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