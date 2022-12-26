За сутки на территории ДНР был ранен один мирный житель

Противник использовал артиллерию. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР более пятидесяти раз. За это время противник выпустил в ее направлении 189 боеприпасов. Использовалась артиллерия - орудия калибра 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказались семь населенных пунктов Республики - Донецк, Майорск, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

В результате обстрелов пострадал один человек.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Петровском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Кроме того, обстрелами были повреждены шесть жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.

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