В ЛНР выявили на линии боевого соприкосновения присутствие иностранных наемников более чем из 30 стран

На стороне Киева в Донбассе воюют иностранные наемники. Фото: соцсети

В Луганской Народной Республике выявили на линии боевого соприкосновения присутствие наемников более чем из тридцати стран, принимающих участие в боевых действиях со стороны ВСУ. Об этом сообщил Луганскому информцентру подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что обнаружить иностранных боевиков удалось при помощи радиоперехватов.

- В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности 2-го АК (Армейского корпуса) на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья, - заявил он.

По словам подполковника, больше всего было перехвачено переговоров на английском языке и его диалектах. Кроме того, были выявлены наемники, которые разговаривают на польском, немецком, французском и итальянском языках.

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