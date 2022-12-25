В Мариуполе авиадиспетчеры Крыма организовали для детей новогодний утренник

Авиадиспетчеры Крыма организовали для детей Мариуполя новогодний утренник. Фото: ТГ Константина Иващенко

В Мариуполе для детей Приморского района состоялся настоящий новогодний утренник. Его организовали сотрудники водноспортивного комплекса и волонтеры профсоюза авиадиспетчеров города Симферополя (Крым).

- Спонсоры праздника привезли детям адресные подарки, а также зимнее новогоднее настроение. Особенно важно, что без внимания не остались ребята из семей в сложных жизненных обстоятельствах и детки с инвалидностью, - рассказал через свой телеграм-канал глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко.

Мариупольский мэр пообещал, что как президент Федерации парусного спорта в наступающем году будет способствовать дальнейшему развитию водной станции и организации спортивных занятий на воде для всех детей. Константин Иващенко удовольствием передал подарки от администрации города и поздравил ребятишек с наступающим Новым годом.

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