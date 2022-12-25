Волонтеры «Москва-Донбасс» привезли в Донецк аппараты Илизарова

Представитель Международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» Юлия Гончарова. Фото: УНМ ДНР

Волонтеры из столицы РФ привезли в Донецк аппараты Илизарова и другие медицинские изделия для раненых. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» совместно с Народной Милицией ДНР осуществили доставку так необходимых аппаратов Илизарова в Республиканский травматологический центр Донецка, - говорится в сообщении УНМ Республики.

Представитель Международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» Юлия Гончарова рассказала, что теперь наши защитники и раненые мирные жители еще быстрее пойдут на поправку.

Из Москвы в Донецк также доставлены ходунки и другие важные для лежачих пациентов травматологии медицинские изделия.

Принял гуманитарную помощь заместитель директора по хирургический части Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко. Вадим Игоревич поблагодарил давнишних партнеров - Международную волонтерскую группу «Москва-Донбасс» и благотворительный фонд «Доброе дело».

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