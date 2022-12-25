В Мариуполе зажгли центральную елку города

Высота лесной красавицы – 20 метров. Фото: горадминистрация

В Мариуполе установили центральную елку города. Такой подарок мариупольчанам сделало правительство Санкт-Петербурга. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.

- Сестра-близнец новогодней красавицы установлена на Казанской площади Северной столицы. Наступающий 2023 год города-побратимы встречают вместе! - рассказал мариупольский градоначальник.

Ранее сообщалось, что в рамках программы корпоративного волонтерства сотрудники одной из крупных коммерческих компаний Северной столицы передали для нужд городских учреждений образования Мариуполя две грузовые машины, а также два проектора и два экрана. В компании ежегодно проходит акция «Помоги Деду Морозу». В этот раз сотрудники собрали подарки для мариупольских детей из семей в сложных жизненных обстоятельствах.

А подарки школьникам Мариуполя собрала Общественная палата Санкт-Петербурга – новые канцелярские принадлежности и материалы для рисования несомненно пригодятся ученикам. Также фонд «Победа» передал книги из семейной библиотеки и организовал безопасный коридор для доставки гуманитарного груза в целости и сохранности.

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