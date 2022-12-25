В Донецке назвали виновных во вчерашнем обстреле Киевского района города. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 24 декабря в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка. Боевики вели огонь из РСЗО «Град» со своих позиций в оккупированной Орловке. Данный факт подтвердили военные эксперты СЦКК ДНР.

- Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич, начальник артиллерии – подполковник Циганюк Дмитрий Васильевич), - говорится в сообщении СЦКК.

В результате обстрела по улице Университетской ранена девочка 2015 г.р. Зафиксированы повреждения:

- по ул. Университетская - прямое попадание в здание МБДОУ «Детский сад № 151 г. Донецка»;

- повреждение фасада и остекления Республиканского травматологического центра, также повреждена котельная;

- по ул. Университетская - повреждено остекление Дорожной клинической больницы ЖД ст. Донецк;

- ул. Университетская, 78, 80 "г" – прямые попадания в многоквартирные жилые дома; также повреждены 10 автомобилей;

- ул. Университетская, 67, 73, 74 - многоквартирные жилые дома;

- пр. Титова, 7 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома;

- ул. Щорса, 57, 59 - повреждено остекление в многоквартирных жилых домах.

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