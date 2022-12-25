Украинские боевики дважды обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке

Украинские боевики обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке. Фото: Мэр города Иван Приходько

Сегодня, 25 декабря, в Горловке химический завод «Стирол» дважды подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сегодня сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.

- ВФУ вновь обстреляли территорию ГУП «Стирол» в Горловке. Снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида, - рассказал Иван Приходько в своем телеграм-канале.

«Стирол» подвергся обстрелу ВФУ дважды за сутки. Сообщалось, что ночью на территории предприятия один человек был ранен. Тогда там разорвались четыре снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

Отметим, что ранее от украинских обстрелов предприятие пострадало 7 и 13 декабря.

«Стирол» был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до трех процентов мирового экспорта аммиака и других химических веществ, соединений и изделий из них. С началом боевых действий предприятие приостановило работу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Готовы предоставить соответствующие доказательства»: Вернувшиеся в ЛНР из украинского плена бойцы рассказали о пытках представителю ООН

До настоящего времени сотрудники миссии не проводили подобного освидетельствования с освобожденными из плена защитниками Республики (подробнее)