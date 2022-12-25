Первая группа детей членов профсоюзов ДНР отправилась на Кремлевскую елку в Москву

Спектакли в Кремлевском дворце создают новогоднее настроение и дают заряд позитива на целый год. Фото: Управление делами Президента РФ

Первая группа детей членов профсоюзов ДНР выехала на Кремлевскую елку в Москву. О подробностях поездки рассказала журналистам заместитель председателя Федерации Профсоюзов Елена Молчанова.

- Сегодня Федерация профсоюзов ДНР отправляет 45 детей членов профсоюзов на Кремлевскую елку - главное событие культурной жизни нашей столицы, тысячи детей России ежегодно посещают это мероприятие. Наши детки едут по приглашению Московской федерации профсоюзов, с которой у нас давние дружественные отношения, - Донецкое агентство новостей цитирует Елену Александровну.

Она рассказала, что двухдневная программа включает обзорную экскурсию, посещение памятных мест. Отдельно дети посетят Кремль в Измайлово, мастер-классы. После Нового года в такой же праздничный тур отправится еще сорок пять детей.

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