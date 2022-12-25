Силы русской коалиции за сутки уничтожили пункт управления беспилотниками, САУ и две буксируемые гаубицы противника

Силы русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили пункт управления беспилотниками, САУ и две буксируемые гаубицы противника. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР (УНМ).

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30, 10 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой пункт управления БПЛА, - говорится в распространенном сообщении.

По данным УНМ ДНР, безвозвратные потери противника превысили тридцать человек.

Ране сообщалось, что вооруженные формирования Украины за сутки 41 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 198 снарядов, мин и ракет. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 7-летний ребенок. Украинские боеприпасы настигли их в Киевском районе Донецка, а также в ранее освобожденной Владимировке и Старомлыновке.

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