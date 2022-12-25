На западе Донецка в результате обстрела ВФУ ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 декабря, в Донецке в Петровском районе в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранен мирный житель. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, ранен мужчина, - констатируется в сводке штаба.

По данным главы администрации города Алексея Кулемзина, повреждения получили два многоквартирных жилых дома по улице Алябьева. Там посечены стены и выбиты окна.

СЦКК сообщил, что в направлении Петровского района около 9.00 украинские боевики открыли огонь из артиллерии калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО). Удар наносился из оккупированной Красногоровки, что под Донецком.

Напомним, что ВФУ за прошедшие сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, обстрелу подверглись 7 городов и поселков. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 7-летний ребенок.

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