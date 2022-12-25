Донецк с самого утра под обстрелами, натовские снаряды разрываются в Куйбышевском, Киевском, Кировском и Петровском районах

Украинские войска продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Третью неделю не прекращаются массированные удары ВФУ по Донецку. Противник прицельно бьет по жилью и больницам теперь и в центре города.

- С 9 часов утра Кировский и Петровский районы Донецка находятся под обстрелом врага. Из населенного пункта Красногоровка украинские фашисты уже выпустили 5 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО), - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецке Алексей Кулемзин.

Не прошло и часа, как под огнем ВФУ оказали еще два района столицы шахтерского края.

- Донецк продолжает оставаться под интенсивными обстрелами украинских фашистов. С 09.30 под вражеский огонь попали Киевский и Куйбышевский районы города - выпущено 4 снаряда калибром 155 мм, а также Кировский – выпущено 3 снаряда калибром 152 мм, - проинформировал градоначальник.

По данным СЦКК ДНР, неонацисты ведут огонь из Красногоровки и Нетайлово. Напомним, что ВФУ за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, обстрелу подверглись 7 городов и поселков. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 7-летний ребенок.

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