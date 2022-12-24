В результате обстрела Донецка была ранена 7-летняя девочка

Противник открыл огонь по городу из РСЗО. Фото (иллюстрация): ТГ/Кулемзин
При обстреле Донецка получил контузию сторож детского сада № 151. Кроме того, пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела Киевского района ранена девочка 2015 года рождения, - проинформировал мэр.
Градоначальник также рассказал о последствиях ракетного удара по городу.
- В здании детского сада № 151 повреждены оконные блоки и кровля; в здании Республиканского травматологического центра повреждены двери и остекление; произошло прямое попадание в 1 многоквартирный дом по улице Университетской; получили повреждения различной степени еще 3 многоквартирных дома по улице Университетской, Щорса и проспекту Титова; повреждены 10 автомобилей, - уведомил Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что в 19:25 вражеская артиллерия нанесла удар по Киевскому и Ворошиловскому районам столицы. По данным СЦКК, со стороны населенного пункта Орловка по Донецку были выпущены 8 ракет из РСЗО.
Читайте также
В Донецке в ходе вечернего обстрела ВСУ пострадали женщина и ее ребенок
Инцидент зафиксирован на улице Университетская (подробнее)