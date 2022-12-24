ВСУ нанесли новый ракетный удар по центру Донецка, пострадало здание Республиканской травматологии

Последствия обстрела центра Донецка. Фото: ДНР онлайн

Сегодня вечером украинские войска нанесли очередной ракетный удар по центру Донецка. Пострадало здание Республиканской травматологии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в 19:25 вражеская артиллерия нанесла удар по Киевскому и Ворошиловскому районам столицы. По данным СЦКК, со стороны населенного пункта Орловка по Донецку были выпущены 8 ракет из РСЗО.

- По информации очевидцев, прилеты по улице Щорса, возле ж/д-больницы; в здании Республиканской травматологии нарушено остекление, - проинформировал мэр.

Кроме того, сообщается об очередных прилетах возле «Донецк Сити». Градоначальник призвал жителей города максимально ограничить перемещения по улице ввиду риска повторных обстрелов ВСУ.

Тем временем в Петровском районе Донецка в ходе сегодняшнего обстрела пострадало здание горбольницы №14. В 16:31 украинские войска выпустили из Красногоровки по этой части города 5 снарядов калибром 155 мм.

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