В ДНР восстановили автомобильное движение по семи мостам

Строителям осталось только обустроить подходы к мостовым сооружениям. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецкой Народной Республике открыли автомобильное движение по семи мостам. Строителям осталось только обустроить подходы к ним, и объекты будут сданы в эксплуатацию «под ключ». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что восстановление мостовых сооружений играет важную стратегическую роль.

- Теперь у нас появилась возможность бесперебойного транспортного сообщения, в том числе с освобожденными территориями, - заявил премьер.

По словам Хоценко, ремонтные работы на объектах мостового хозяйства продолжатся и в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе заработала временная переправа через реку Кальмиус - по ней началось движение пассажирского и грузового транспорта. Прежний мост с многополосным движением специалисты планируют восстановить в течение следующих полутора-двух лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Дебальцево приступили к реконструкции разрушенного боями бассейна спорткомплекса «Локомотив»

Восстановить объект помогут хабаровские строители (подробнее)