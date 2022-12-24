В Лисичанск доставили 100 тонн продуктов, одежды, посуды и мандаринов из Казани

В города Северодонецкой агломерации подоспела гуманитарная помощь. Фото: Минспорта ЛНР
Республика Татарстан передала в подшефный Лисичанск в ЛНР очередную партию гуманитарной помощи. Общий объем груза составил 100 тонн. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация города.
Там уточнили, что гуманитарный конвой преодолел более 1500 километров. Шефы доставили в населенный пункт продукты питания, посуду, теплую одежду и мандарины для детей.
- В наш город доставлено 100 тонн важного груза. Продукты питания, посуда, теплая одежда, другие необходимые товары доставлены в гуманитарные центры города. В это раз прибыл особый подарок для детей - мандарины! Ведь скоро Новый год! - рассказали в мэрии.
Тем временем помощь подоспела и в другие города Северодонецкой агломерации. Благотворительный фонд «Гуманитарный конвой «Быть добру» доставил сюда продукты питания и детские новогодние подарки.
- Продукты питания будут направлены в Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Попасную, чтобы помочь жителям регионов, где сейчас сложная ситуация, - проинформировали в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.
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