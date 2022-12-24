ВСУ ударом из HIMARS разрушили элеватор в селе Половинкино в ЛНР

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины села Половинкино. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские войска ракетным ударом разрушили элеватор в селе Половинкино, расположенном в Старобельском районе ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел населенного пункта произошел в 05:05. Противник выпустил по селу три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удар привел к разрушению важной инфраструктуры.

- В результате обстрела населенного пункта Половинкино… разрушен элеватор, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, сегодня утром ВСУ атаковали Рубежное и Белокуракино, а ночью - село Половинкино в Старобельском районе ЛНР. Удары по этим населенным пунктам были нанесены посредством американской РСЗО HIMARS. В общей сложности, противник выпустил пять ракет.

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