В ЛНР начнут выплачивать пособия по безработице в соответствии с российским законодательством

При содействии центра занятости были трудоустроены более 14 000 жителей с освобожденных территорий Республики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Луганской Народной Республике с января 2023 года начнут выплачивать пособия по безработице в соответствии с законодательством РФ. Об этом сообщили в Республиканском центре занятости.

Там уточнили, что в связи с вхождением Республики в состав России работа ведомства будет организована с учетом требований российских законов.

- С января гражданам и работодателям будут оказывать полный комплекс государственных услуг в сфере занятости населения, а также осуществлять выплату пособия по безработице, - проинформировали в центре занятости.

По данным ведомства, в ЛНР были трудоустроены более 14 000 жителей на освобожденных территориях Республики. Это составляет 88,5% от общего числа тех, кто обратился в центр за помощью в поиске работы.

Больше всего граждан трудоустроены по таким специальностям, как водитель автомобильного транспорта, тракторист-машинист, продавец, грузчик, подсобный рабочий, младшая медсестра, сторож, педагог и воспитатель.

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