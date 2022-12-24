В ДНР появится территориальный орган Росздравнадзора

Срок создания в регионе федеральных органов исполнительной власти предусмотрен конституционным законом о принятии Республики в состав РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ведет подготовку к созданию территориального подразделения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на ведомство.

- В настоящее время ведутся работы по созданию и обеспечению функционирования территориального органа Росздравнадзора по Донецкой Народной Республике, которые планируется завершить до истечения установленного срока (1 июня 2023 года), - рассказали там.

Уточняется, что одним из приоритетных направлений работы территориального органа Росздравнадзора является помощь в интегрировании ДНР в правовое поле РФ для обеспечения местных медицинских учреждений и аптек необходимыми медицинскими изделиями и лекарствами.

Отметим, что срок создания в регионе федеральных органов исполнительной власти предусмотрен конституционным законом о принятии Республики в состав РФ, подписанным Президентом России 4 октября 2022 года.

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