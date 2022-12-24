В ДНР привели новые оперативные данные о потерях противника

Бои в Донбассе продолжаются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки подразделения ДНР при поддержке российской армии уничтожили десятки украинских военных. Была ликвидирована и часть их боевой техники. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: танк Т-64БВ и семь единиц бронированной и автомобильной техники, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что безвозвратные потери противника превысили полсотни силовиков.

Тем временем в ЛНР проинформировали о ликвидации 70 военнослужащих ВСУ.

- Уничтожено до 70 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, одна артиллерийская установка, один беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР уничтожили за сутки две самоходные гаубицы М-777, танк и бронетехнику ВСУ

Украинская армия несет серьезные потери в Донбассе (подробнее)