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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 11:37

В ЛНР при транспортировке бульдозера пострадал железнодорожный мост

Инцидент произошел вследствие превышения водителем допустимых габаритов транспорта
Ирина ДМИТРИЕВА
Водитель не рассчитал габариты транспорта (иллюстративное фото)

Водитель не рассчитал габариты транспорта (иллюстративное фото)

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Красный Луч в ЛНР при транспортировке бульдозера пострадал железнодорожный мост. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 23 декабря в 15:20 на улице Ткаченко. Причиной стало превышение допустимых габаритов транспорта.

- При транспортировке бульдозера Новопсковским МРУЭГХ (межрайонным управлением по эксплуатации газового хозяйства) на буксировочной платформе «Урал» вследствие превышения водителем допустимых габаритов транспорта поврежден железнодорожный мост «Железнодорожный перегон пути города Красный Луч - Марусино» с частичным повреждением, - рассказали в министерстве.

Тем временем крупное ДТП, случившееся 23 декабря в Свердловском районе ЛНР, привело к госпитализации семи человек, из которых трое малолетних детей попали в реанимацию с диагнозом «закрытая травма живота и грудной клетки». Напомним, в районе села Астахово столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ-2107 и Volkswagen. Инцидент произошел на трассе Ростов - Харьков.

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