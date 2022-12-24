Водитель не рассчитал габариты транспорта (иллюстративное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Красный Луч в ЛНР при транспортировке бульдозера пострадал железнодорожный мост. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 23 декабря в 15:20 на улице Ткаченко. Причиной стало превышение допустимых габаритов транспорта.

- При транспортировке бульдозера Новопсковским МРУЭГХ (межрайонным управлением по эксплуатации газового хозяйства) на буксировочной платформе «Урал» вследствие превышения водителем допустимых габаритов транспорта поврежден железнодорожный мост «Железнодорожный перегон пути города Красный Луч - Марусино» с частичным повреждением, - рассказали в министерстве.

Тем временем крупное ДТП, случившееся 23 декабря в Свердловском районе ЛНР, привело к госпитализации семи человек, из которых трое малолетних детей попали в реанимацию с диагнозом «закрытая травма живота и грудной клетки». Напомним, в районе села Астахово столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ-2107 и Volkswagen. Инцидент произошел на трассе Ростов - Харьков.

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