Два мирных жителя погибли от артудара ВСУ по городу Кременная в ЛНР

Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из артиллерийского орудия калибром 155 мм. В результате нанесенного удара погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что по городу были выпущены три снаряда.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09:20 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия (калибра) 155 мм (три снаряда). В результате обстрела погибли два мирных жителя, - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что сегодня утром ВСУ также атаковали Рубежное и Белокуракино, а ночью - село Половинкино в Старобельском районе ЛНР. Удары по этим населенным пунктам были нанесены посредством американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В общей сложности, противник выпустил пять ракет.

Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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