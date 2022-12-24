На территории ЛНР задержали бывшего боевика «Азова»*, планировавшего теракты

Подозреваемого задержали сотрудники спецслужб
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На территории Луганской Народной Республики сотрудники российских спецслужб в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали бывшего боевика украинского националистического батальона «Азов»*, планировавшего теракты. Об этом сообщили со ссылкой на осведомленный источник в информагентстве РИА «Новости».
Там уточнили, что бывший нацбатовец собирал данные о местах дислокации подразделений российских войск, а также сведения про чиновников городских и районных администраций освобожденных районов Луганщины.
Как сообщил агентству источник, задержанный проживал в этот момент на территории Республики и готовил здесь проведение ряда террористических актов.
- При задержании у подозреваемого было обнаружено самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования, - говорится в сообщении.
*Запрещенная в России и ДНР организация
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