В Донецка в ходе вечернего обстрела ВСУ пострадали женщина и ее ребенок

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: ДНР онлайн
Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка вчера вечером. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что пострадавшие на момент обстрела находились на улице Университетской.
- По уточненной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Киеского района по улице Университетской пострадал ребенок - девочка 2016 года рождения и ее мать 1983 года рождения, - проинформировал мэр.
Таким образом, общее число пострадавших людей среди гражданского населения от обстрелов за 23 декабря возросла до трех человек. Ранее сообщалось о ранении пожилой женщины в городе Горловка.
Напомним, вчера вечером украинские войска вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка с использованием реактивных систем залпового огня. По мирным жителям были выпущены 15 ракет из «Града». В результате обстрела были повреждены пять многоквартирных жилых домов по улице Артема, здание магазина «Донецк-Сити» и три легковых автомобиля.
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