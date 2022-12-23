Почти 900 миллионов рублей выплатили жителям ДНР в качестве компенсации за утраченное имущество и жилье

Компенсации получили около 3,5 тысячи жителей Республики. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике сумма выплаченных жителям компенсаций за утраченное имущество и жилье приблизилась к 900 миллионам рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР.

- По состоянию на 23 декабря 2022 года общая сумма выплаченных средств составляет порядка 878 млн рублей. Компенсации получили около 3,5 тысячи жителей Республики, - заявили в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что еще 520 граждан получили ключи от новых квартир взамен разрушенных.

Напомним, в конце июля стало известно, что в ДНР начнут выплачивать компенсации собственникам разрушенного жилья. Уточняется, что компенсация может быть предоставлена в денежном виде - по 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилплощади. Кроме того, власти обязались также выделить деньги на капитальные ремонты жилых помещений.

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