В Луганске зажгли главную новогоднюю елку ЛНР

В этому году 26-метровую зеленую красавицу украсили более чем полутысячей элементов декора. Фото: Администрация города Луганска

На Театральной площади в центре Луганска зажгли главную новогоднюю елку ЛНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Манолис Пилавов.

Он рассказал, что в этому году 26-метровую зеленую красавицу украсили более чем полутысячей элементов декора. Прежде чем на ней зажгли праздничные огни, горожан и гостей столицы Республики развлекали творческие коллективы.

Обращаясь к горожанам, мэр отметил, что уходящий год оказался достаточно трудным и сложным, но в то же время ознаменовался важными историческими событиями, главным из которых стало присоединение Луганской Народной Республики к Российской Федерации.

- Новый год - это семейный праздник, и мне бы очень хотелось, чтобы мы этот год встретили все вместе, - пожелал Пилавов.

Праздничный вечер продолжился красочной новогодней фейерией - луганчан порадовали салютами-фонтанами.

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