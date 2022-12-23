В ДНР с 26 декабря приостановят прием заявлений на некоторые услуги в сфере недвижимости

О сроках возобновления приема документов станет известно чуть позже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце декабря в Донецкой Народной Республике приостановят прием заявлений на некоторые услуги в сфере недвижимости. Это связано с переходом МФЦ на новое программное обеспечение. Такую информацию обнародовали в Министерстве юстиции Республики.

- В связи с проведением плановых организационно-технических мероприятий по переходу на новое программное обеспечение с 26 декабря 2022 на территории Донецкой Народной Республики будет приостановлен прием заявлений (запросов) на оказание услуг и предоставление информации органами технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества и органами государственной регистрации прав, в том числе через отделы ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ДНР», - рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что переход на новый софт поможет вести работу в сфере кадастрового учета объектов и регистрацию прав на недвижимость согласно российскому законодательству. О сроках возобновления приема документов в Минюсте сообщат чуть позже.

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