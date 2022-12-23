Новая Конституция ЛНР не будет скована рамками Минских соглашений

Принять новую Конституцию планируется уже на следующей неделе. Фото: сайт администрации Луганска

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник внес в парламент проект новой Конституции Луганской Народной Республики. Принять ее планируется уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель Народного Совета Республики Денис Мирошниченко.

По словам спикера парламента, новая Конституция ЛНР имеет одно существенное отличие от предыдущего варианта - она больше не учитывает рамки Минских соглашений. При этом Основной закон не имеет существенных отличий от того, что действует в Луганской Народной Республике с 2014 года.

- Но все же особенности, отличия есть ввиду того, что мы не скованны Минскими процессами, мы уже полноценный субъект Российской Федерации и, соответственно, это и есть особенность главная, которая будет отличать Конституцию, которая была, и ту, которую мы будем принимать, - отметил глава парламента ЛНР.

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