В Стаханов из Омска доставили 6 000 новогодних подарков для детей

Сладкие подарки станут приятным сюрпризом для детворы. Фото: администрация города Стаханова

В город Стаханов в ЛНР по поручению губернатора Омской области России доставили очередной гуманитарный груз, в состав которого вошли шесть тысяч новогодних подарков для детей. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что сладкие наборы вручат учащимся школ, а также студентам колледжей и техникумов возрастом до 18 лет.

Сообщается также, что свой вклад в сбор помощи жителям Стаханова привнесли Омская епархия, фонд Захара Прилепина, фонд «Народная инициатива» и другие организации региона-шефа.

Мэр Стаханова Сергей Жевлаков заявил, что сладкие подарки станут приятным сюрпризом для детворы.

- Мы искренне благодарим всех, кто причастен к сбору и отправке данного груза за помощь и внимание к детям Стаханова. Очень важно чувствовать поддержку братского русского народа в столь непростое время, его непосредственное участие в судьбе наших жителей, - отметил он.

В администрации города также добавили, что, кроме самих подарков, из Омска в Стаханов привезли строительные материалы, необходимые для восстановления жилья, пострадавшего от боевых действий.

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