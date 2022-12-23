В ДНР в 2023 году вплотную займутся внедрением обязательного медицинского страхования

В Республике продолжат обеспечивать население льготными лекарствами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР одной из приоритетных задач развития сферы здравоохранения в следующем году определили внедрение обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

- Основным вектором государственной политики Республики является интеграция законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. Система здравоохранения также будет адаптирована к российским стандартам, - заявил он.

Чиновник отметил, что в ходе этой адаптации запланированы также продление кампании профилактических медосмотров детей и льготное обеспечение местного населения лекарствами. Среди главных задач намечены также переход на стандарты оказания медицинской помощи РФ и информатизация работы медработников, в том числе с возможностью интегрирования в информационные системы России.

Отмечается также, что основные изменения грядущего года коснутся и части бюджетного финансирования больниц.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР начали борьбу с завышением цен на продукты питания

От населения стали массово поступать жалобы на стоимость товаров первой необходимости (подробнее)