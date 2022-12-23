В Северодонецке откроется новый супермаркет BAZAR

Магазин будет расположен на месте бывшего супермаркета АТБ. Фото: Администрация города Северодонецка

В городе Северодонецке Луганской Народной Республики на днях откроют новый супермаркет BAZAR. Его двери распахнутся для посетителей 24 декабря. Об этом сообщила в своем телеграм-канале местная администрация.

Там уточнили адрес, по которому будет расположен магазин.

- 24 декабря в 12:00 состоится открытие супермаркета BAZAR по адресу: проспект Гвардейский, 38в (район Свято-Христорождественского собора, бывший супермаркет АТБ), - заявили в мэрии.

В городской администрации также добавили, что супермаркет будет работать ежедневно с 07:00 до 19:00. На открытии самых маленьких посетителей угостят сладостями, а рядом с супермаркетом будут выдавать горячие обеды.

Отметим, ранее сообщалось, что в Северодонецке появился первый магазин сети супермаркетов «Матрешка», а также заработала первая автозаправочная станция госпредприятия ЛНР «Луганскнефтепродукт».

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