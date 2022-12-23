В ДНР уничтожили за сутки две самоходные гаубицы М-777, танк и бронетехнику ВСУ

Военная операция в Донбассе продолжается. Фото: ЛИЦ

Военнослужащие ДНР при поддержке российской армии уничтожили за прошедшие сутки танк, две натовские гаубицы и другую технику ВСУ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк («Т-80У»), две самоходные гаубицы («М-777») и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, - заявили в оборонном ведомстве.

В Народной милиции ДНР также добавили, что в ходе боев были ликвидированы более 40 украинских военных.

Тем временем в ЛНР заявили, что потери противника составили до 35 человек за сутки.

- Уничтожено до 35 человек личного состава, один танк, 3 бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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