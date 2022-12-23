В Дебальцево приступили к реконструкции разрушенного боями бассейна спорткомплекса «Локомотив»

Подрядчики очень ответственно подошли к процессу ремонта объекта. Фото: ТГ/Хоценко

Строители из Хабаровского края России приступили к восстановлению бассейна спорткомплекса «Локомотив», расположенного в городе Дебальцево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

По словам премьера, подрядчики очень ответственно подошли к процессу реконструкции этого спортивного объекта.

- Специалисты работают над реконструкцией чаши бассейна, завезли фильтры и наполнители для них, насосы и хлорирующие средства, и, конечно, пленку для самой чаши, - проинформировал он.

Премьер Республики также отметил, что всего в этом году регион-шеф взял под опеку в Дебальцево более 20 объектов. Среди них - дороги, библиотечный комплекс, детсад, центр детского и юношеского творчества, а также семь скважин.

Отметим, что здание спортивного клуба «Локомотив» в Дебальцево серьезно пострадало в ходе боевых действий в 2014-2015 годах - в результате прямого попадания были разрушены перекрытия, стена здания, выбиты стекла и повреждены коммуникации. На восстановление объекта ушло почти пять лет.

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