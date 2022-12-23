Стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ-2023 в ЛНР

Заявление на сдачу ЕГЭ выпускники школ подают лично по месту учебы, выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений - в управление образования администрации по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начался прием заявлений на участие в ЕГЭ-2023 в ЛНР. Подать заявку на участие в едином государственном экзамене можно будет до 1 февраля следующего года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики.

Там пояснили, что участвовать в ЕГЭ в 2023 году смогут следующие категории лиц - учащиеся образовательных организаций, выпускники школ прошлых лет, а также учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования.

- Для регистрации на участие в ЕГЭ необходим документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом (для выпускников прошлых лет), справка о завершении освоения образовательных программ среднего общего образования в 2022-2023 учебном году (для студентов СПО), - заявили в министерстве.

Уточняется также, что лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечат особые условия участия в ЕГЭ - при наличии подтверждающей справки о состоянии здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что сдача ЕГЭ в ЛНР не является обязательной до 2028 года.

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