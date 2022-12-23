ВСУ выпустили по ДНР почти 300 боеприпасов за сутки, погибли трое и были ранены четыре мирных жителя

Последствия обстрела Киевского района. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР более 60 раз, выпустив в ее направлении 297 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики - Донецк, Озеряновка, Красный Партизан, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка, Майорск и Макеевка.

Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденном Луганском. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском и Горняцком районах Макеевки, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ были повреждены 13 жилых домов, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры в ДНР.

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