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НовостиПолитика23 декабря 2022 5:59

В Сватово повреждены два жилых дома после обстрела ВСУ

По населенному пункту были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм
Ирина ДМИТРИЕВА
За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики

За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказался город Сватово, по которому были выпущены несколько артснарядов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (четыре снаряда), - проинформировали наблюдатели.

По данным представительства, в результате обстрела в городе были повреждены два жилых дома.

Тем временем в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки под огнем оказались десять поселков и городов. За этот период в результате украинской агрессии десять мирных жителей были ранены, еще двое - погибли.

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