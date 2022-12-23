В Сватово повреждены два жилых дома после обстрела ВСУ

За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказался город Сватово, по которому были выпущены несколько артснарядов.
- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (четыре снаряда), - проинформировали наблюдатели.
По данным представительства, в результате обстрела в городе были повреждены два жилых дома.
Тем временем в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки под огнем оказались десять поселков и городов. За этот период в результате украинской агрессии десять мирных жителей были ранены, еще двое - погибли.
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