В Сватово повреждены два жилых дома после обстрела ВСУ

За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки украинские войска один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказался город Сватово, по которому были выпущены несколько артснарядов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (четыре снаряда), - проинформировали наблюдатели.

По данным представительства, в результате обстрела в городе были повреждены два жилых дома.

Тем временем в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки под огнем оказались десять поселков и городов. За этот период в результате украинской агрессии десять мирных жителей были ранены, еще двое - погибли.

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