За день в Республике ранены трое мирных жителей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За день в ДНР в результате обстрелов ВФУ один мирный житель погиб, еще трое – ранены. По данным СЦКК, погибла женщина 1946 г.р. на улице Чехословацкой, 117. В роковой момент мирная жительница находилась в частном домостроении.

Все раненые из Макеевки.

- Центрально-Городской район: по ул. Шмидта, 161 ранена женщина 1959 г.р. Горняцкий район: по ул. Славского, 149 ранен мужчина 1955 г.р. в пер. Липецком, 3 ранена женщина 1984 г.р., - сообщает СЦКК.

Поступила дополнительная информация о повреждениях городов Республики.

Донецк:

Петровский район: ул. Тевосяна, 3 - частный жилой дом; также повреждена газовая труба.

Куйбышевский район: ул. Заварзина, 1 - многоквартирный жилой дом.

Александровка: ул. Кирова, 111 - уничтожен частный жилой дом;

ул. Кирова, 105 "в" - частный жилой дом.

Макеевка:

Центрально-Городской район: ул. Шмидта, 165, 167 - частные жилые дома.

Горняцкий район: ул. Славского, 147 - частный жилой дом.

Горловка (Центрально-Городской район):

ул. Партизана Ермачка, 13, 15 - частные жилые дома.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончане – о тех, кто работает под обстрелами: Лучший подарок им – бронежилет

ВФУ бьют хаотично – в Донецке безопасных мест не осталось (подробнее)