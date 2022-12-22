За день в Республике ранены трое мирных жителей
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За день в ДНР в результате обстрелов ВФУ один мирный житель погиб, еще трое – ранены. По данным СЦКК, погибла женщина 1946 г.р. на улице Чехословацкой, 117. В роковой момент мирная жительница находилась в частном домостроении.
Все раненые из Макеевки.
- Центрально-Городской район: по ул. Шмидта, 161 ранена женщина 1959 г.р. Горняцкий район: по ул. Славского, 149 ранен мужчина 1955 г.р. в пер. Липецком, 3 ранена женщина 1984 г.р., - сообщает СЦКК.
Поступила дополнительная информация о повреждениях городов Республики.
Донецк:
Петровский район: ул. Тевосяна, 3 - частный жилой дом; также повреждена газовая труба.
Куйбышевский район: ул. Заварзина, 1 - многоквартирный жилой дом.
Александровка: ул. Кирова, 111 - уничтожен частный жилой дом;
ул. Кирова, 105 "в" - частный жилой дом.
Макеевка:
Центрально-Городской район: ул. Шмидта, 165, 167 - частные жилые дома.
Горняцкий район: ул. Славского, 147 - частный жилой дом.
Горловка (Центрально-Городской район):
ул. Партизана Ермачка, 13, 15 - частные жилые дома.
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