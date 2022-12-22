В Мариуполе установят более низкие коммунальные тарифы

Мэр Мариуполя попросил не верить слухам - тарифная сетка еще в стадии разработки. Фото: ТГ Константина Иващенко

Для мариупольцев временно установят более низкие коммунальные тарифы. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко.

- Этой информацией поделился с жителями Приморского района на сегодняшней встрече, - рассказывает в телеграм-канале Константин Иващенко. - Как известно, до 1 января 2023 года горожане не оплачивают поставляемые электроэнергию и газ, а также услуги водоснабжения и водоотведения. Это решение Штаба по восстановлению Мариуполя поддержало Правительство Республики.

Глава администрации попросил не верить слухам и помнить, что тарифная сетка для мариупольцев еще в стадии разработки.

- Хотя уже известно, что в нашем городе стоимость коммунальных услуг будет несколько ниже других городов Республики и страны в целом. Со временем стоимость тарифов будет выравнена, - добавил мариупольский градоначальник.

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