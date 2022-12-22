Глава ЛНР внес в Народный Совет проект новой Конституции Республики

Леонид Пасечник внес в Народный Совет проект новой Конституции Республики. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник внес в Народный Совет проект новой Конституции Республики, она может быть принята на следующей неделе. Об этом сообщил председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

- Конституция уже подана в Народный Совет врио Главы Луганской Народной Республики. Сейчас уже Конституция находится в профильном комитете и проходит всю ту юридическую процедуру, которую она должна пройти. Я думаю, на следующей неделе Конституция уже будет принята, потому что сейчас, на том этапе, который она проходит, никаких препятствий нет, - заявил спикер парламента ЛНР.

Мирошниченко отметил, что процедура принятия нового основного закона затягивается, поскольку это не рядовой закон, который можно оперативно рассмотреть.

Ранее он сообщал, что депутаты Народного Совета планируют до конца текущего года ввести новый основной закон Республики. Это необходимо в связи с вхождением Республики в состав РФ.

Напомним, Луганская Народная Республика по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года.

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