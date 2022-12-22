В Донецке в 2023 году может пройти международный фестиваль молодежи и студентов

Денис Пушилин (слева) и Владимир Тараненко (справа) участвовали в заседании Госсовета РФ. Фото: Скриншот видео ТК «Россия»

Сегодня, 22 декабря, на заседании Госсовета РФ руководитель Народной дружины ДНР Владимир Тараненко предложил провести в 2023 году в Донецке международный фестиваль молодежи и студентов. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который вместе с Тараненко участвовал в заседании.

- Хорошая инициатива, но только в случае полной безопасности для его участников, - написал в своем телеграм-канале Пушилин. - На заседании Госсовета, которое провел Президент РФ Владимир Путин, обсудили тему реализации молодежной политики – трудно преувеличить ее значимость для России с учетом современных вызовов.

Глава Республики отметил, что молодые люди из ДНР активно влились во всероссийские проекты, показывая высокий уровень практически по всем направлениям. Причем ребята учатся и развиваются в условиях украинской агрессии, ограничения передвижения и доступа к технологиям.

- Уверен, что создание для них благоприятной среды станет огромным толчком для дальнейшего развития. И сегодня прозвучали предложения, которые могут создать условия для такого роста потенциала молодежи Донбасса. Например, речь идет о молодежных центрах в учебных заведениях страны, - сообщил Пушилин.

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